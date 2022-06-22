Митинг-реквием на Кургане Славы в полдень собрал сотни мозырян, многие пришли с портретами родственников

Митинг – реквием на Кургане Славы собрал сотни мозырян, многие пришли с портретами родственников. В этом году

изменено название памятной даты – 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 81 год назад на рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз, первый удар приняла на себя Беларусь. В конце августа 41-го был оккупирован Мозырь.

Великая Отечественная война — это небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя — память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Ровно в полдень мозыряне поддержали Всебелорусскую минуту молчания. Минуту памяти и скорби.

На митинге-реквиеме представители трудовых коллективов, молодежь, много школьников. В учреждениях образования большая роль отводится патриотическому воспитанию.

Митинг–реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа завершился возложением цветов. Мемориальный комплекс украсили сотни алых гвоздик.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ