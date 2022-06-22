По поручению Александра Лукашенко медикам повысят зарплату: с 1 июля появится новая надбавка

Медицинским работникам в Беларуси будет повышена заработная плата за счет установления стимулирующих выплат. Соответствующее поручение главы государства Александра Лукашенко Совету Министров закреплено в указе №206 от 21 июня этого года, информация Белта. Для реализации решения Президента подготовлен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусмотрено введение с 1 июля 2022 года новой дополнительной надбавки за работу в сфере здравоохранения всем категориям медработников. Эта надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы. Наиболее высокий ее размер предусмотрен для врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами. Указом также установлено, что в связи со стабилизацией в стране эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19, переходом в обычный режим работы учреждений здравоохранения, отменяются ковидные надбавки медицинским работникам.