На Кургане Славы в четыре утра собрались десятки мозырян. 22 июня — начало огромного горя и великого подвига, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Уже на протяжении нескольких последних лет в этот день руководство района, организаций и предприятий, представители общественных организаций, силовых структур, молодежь приходят на Курган Славы на митинг-реквием.

22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 млн. человек разделилась на «до и после». Летнее воскресенье пошло не по плану – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали всё, чтобы принести своей стране Великую Победу.

На Кургане Славы в четыре утра десятки мозырян. 22 июня — начало огромного горя и великого подвига, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В нашей стране нет семьи, которую бы эта боль обошла стороной . Митинг на кургане славы в час, когда 81 год назад началась война – дань памяти миллионам погибших, павших в боях за Родину, сожженных в концлагерях, замученных в застенках гестапо, умерших от голода и холода.

Ежедневно на полях Великой Отечественной войны погибали около 20 тысяч человек. 22 июня – день, когда не принято говорить пышных фраз. Да и тишина может быть громче любых слов. Минуты молчания по всей стране сегодня переросли в часы безмолвия.

Вставка минута молчания

Светлана Грудько, Юрий Горобец ТКМ