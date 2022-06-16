Купить долю в квартире, оплатить учебу в вузах ФПБ и Белкоопсоюза: на что еще с 1 января 2022 года можно будет использовать средства семейного капитала

С 1 января 2015 года в Республике Беларусь реализуется программа семейного капитала, которая была рассчитана до 31 декабря 2019 года включительно, размер семейного капитала составлял 10000 долларов США. Цель данной программы – увеличение количества детей, рожденных третьими и последующими, и долгосрочная поддержка многодетных семей.

18 сентября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 345 «О семейном капитале». Данным Указом был продлен срок действия программы семейного капитала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Размер семейного капитала в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. составлял 22 500 рублей, с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. составлял 23737,5 рублей..

Начиная с 1 января 2021 года, размер семейного капитала ежегодно индексируется с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности. С 1 января 2022 года размер семейного капитала составляет 25 995 рублей

Информация о новом размере семейного капитала размещается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты не позднее 31 января текущего года.

Справочно: за 2021 год семейный капитал назначен 225 многодетным семьям (всего за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2021 года семейный капитал назначен 1641 многодетной семье). Мозырским райисполкомом в 2021 году было принято 241 решение на досрочное использование семейного капитала и 3 отказа, из них: 190 – на строительство жилья; 7 – на приобретение жилья; 9 – погашение задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья; 21 – на получение образования на платной основе; 14 – получение платных стоматологических услуг.

С 1 января 2022 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного капитала» (Указ № 389), который распространяет свое действие на семейный капитал, назначенный по программам 2015 – 2019 годов и 2020 – 2024 годов. Этим Указом расширены направления досрочного использования средств семейного капитала. Так, в дополнение к действующим направлениям, с 1 января 2022 г. средства семейного капитала могут быть досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты его назначения) использованы:

На улучшение жилищных условий: Предоставлена возможность расходовать средства семейного капитала на:

-приобретение доли (долей) жилого помещения, если после такого приобретения гражданин становится собственником всего жилого помещения;

-погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство (реконструкцию), приобретение жилья;

-погашение задолженности по кредитам, предоставленным банками по договорам о переводе долга, о приеме задолженности (в случаях, когда долг по кредиту переведен на члена многодетной семьи или им принята задолженность по кредитному договору).

(Сохраняется действующий подход – досрочно использовать средства семейного капитала на цели улучшения жилищных условий возможно только:

в отношении члена семьи, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшего на таком учете на дату заключения кредитного договора, договора займа. При этом член семьи может (мог) состоять на таком учете лично или в составе семьи;

при условии, если член семьи направлен на строительство (реконструкцию) жилья, в том числе при погашении кредита (займа), взятого на его строительство (реконструкцию) – если строительство (реконструкция) осуществляется (осуществлялось) в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства).

На получение образования

С 1 января 2022 г. досрочно использовать средства семейного капитала на получение образования возможно не только в государственных учреждениях образования, но и в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси. К ним относятся, например, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Международный университет «МИТСО».

На получение платных медицинских услуг

Указом № 389 дополнена возможность досрочного использования средств семейного капитала на предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий (вместо тех, которые предусмотрены бесплатно согласно Республиканскому формуляру медицинских изделий) при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии (ранее – в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии).

На приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество

-Указом вводится новое направление досрочного использования средств семейного капитала – на приобретение для членов семьи, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции их в общество (тактильные дисплеи и принтеры Брайля, устройства для подъема людей, функциональные кровати). Перечень этих товаров определен Указом.

По состоянию на 1 июня 2022 года семейный капитал назначен 99 семьям, принято 65 решений о досрочным распоряжении средствами семейного капитала, в том числе на улучшение жилищных условий – 56, на получение образования – 4, на получение медицинских услуг – 5.