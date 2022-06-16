Лето – самое время напомнить детям основные правила безопасной жизнедеятельности. Профилактическое мероприятие прошло в ДРОЦ «Сидельники»

Лето – пора каникул. А еще это самое время напомнить детям основные правила безопасной жизнедеятельности. Профилактическое мероприятие прошло в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Сидельники».

В расписании ребят, отдыхающих в реабилитационно-оздоровительном центре «Сидельники» не одно лишь веселье. Параллельно с отдыхом мальчишки и девчонки получают массу полезных жизненно важных знаний. Организатором одного из таких мероприятий стало Мозырское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора. Специалисты предприятия провели занятие в занимательной игровой форме, информацию преподносили так, чтобы она усваивалась даже самыми маленькими зрителями. Электричество и газ – вещи, безусловно, полезные, делают быт комфортным. Но небрежное и неправильное использование ними может привести к ожогам, пожару в доме и даже смерти. Формат занятия – интерактивная игра, дети – активные участники. Основные правила безопасности через конкретные случаи, красочную анимацию. Многое ребята уже знают. Тематические уроки проводятся в детских садах и школах.

Мозырское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора занимается активной профилактикой правил грамотного использования электричества и газа. А проведение занятий в «Сидельниках» уже стало традицией предприятия.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ