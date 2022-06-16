Дача для отдыха, но цивилизованного. Как отдыхать на даче, чтобы не испортить отношения с соседями?

Правила жизни на даче не отличаются от тех, что установлены в городе. Там также необходимо соблюдать определенный порядок – не создавать вибрацию и шум в период с 23 до 7 часов. В противном случае это влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин (ч.1 ст. 22.12 КоАП Республики Беларусь), уточнили в Мозырском РОВД. Также недопустимо проведение работ по переустройству и (или) перепланировке, которые создают шум или вибрацию, в выходные и праздничные дни. В будние дни с 19 до 9 часов от таких работ также придется отказаться. Иначе это также грозит наложением штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин, для индивидуального предпринимателя или юридического лица – от 5 до 25 базовых величин (согласно ч.3 ст.22.12 КоАП Республики Беларусь. Если же вы вынуждены неоднократно делать замечание соседу по поводу шума в то время, когда это запрещено, то это уже можно трактовать как мелкое хулиганство. Наказание в этом случае будет гораздо серьезнее – штраф в размере от двух до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (ст.19.1 КоАП РБ).