День медицинского работника. Торжественное собрание, заслуженные грамоты и благодарности

Они стоят на страже нашего здоровья и спасают жизни. Более трех с половиной тысяч мозырян накануне принимали поздравления по случаю профессионального праздника – Дня медицинского работника. В зале Городского Дворца культуры – врачи и медсестры, фельдшеры и лаборанты, работники администраций и представители профсоюзных комитетов здравоохранения Мозырщины. Для них – самые громкие аплодисменты и самые теплые пожелания.

Медработники несут круглосуточную вахту. Среди пациентов – не только мозыряне, но и жители пяти соседних районов – Житковичского, Петриковского, Наровлянского, Ельского и Лельчицкого. В структуре МЦГП – городская и детская больницы, роддом, стоматологическая поликлиника, станция скорой и неотложной медпомощи, противотуберкулезный, онкологический, психоневрологический, кожно-венерологический диспансеры, три поликлиники в городской черте. А еще ФАПы и здравпункты на предприятиях и в учреждениях образования. В этот праздничный день на сцену за почетными грамотами, благодарностями и другими наградами поднимались десятки специалистов. Еще больше – находились на рабочих местах. И каждый искренне признавался, лучшая награда для тех, кто давал клятву Гиппократа – искренние улыбки выздоровевших пациентов.