За впечатлениями – в Мозырский опытный лесхоз. Активисты Совета ветеранов организовали экскурсию на предприятие

В этот раз они отправились на экскурсию в Мозырский опытный лесхоз Совет ветеранов Мозырщины – одна из самых активных общественных организаций Мозырщины. Энергии и оптимизму ветеранов может позавидовать и молодежь. Сериалы и посиделки на лавочке – это не про них, а вот новые впечатления и знания… В этот раз актив совета отправился на экскурсию в Мозырский опытный лесхооз.

Что-то дома нам не сидится… Неугомонные и любознательные мозырские активисты из Совета ветеранов в курсе всех новостей. Да и сами часто дают журналистам инфоповод. В этот раз они отправились на экскурсию в Мозырский опытный лесхоз. Делегацию встречал лично директор лесхоза Александр Титок. Александр Иванович в своем плотном рабочем графике нашел время, чтобы пообщаться с ветеранами. Рассказал об истории предприятия, о директорском корпусе, о специфике работы, о достижениях, познакомил и с экономической стороной. Заработная плата, новые производства, социальный пакет.

Были и вопросы из зала. Ветеранов интересовало многое. Обеспечение населения дровами, сколько и какую продукцию продают, будет ли разрешен сбор грибов и ягод? После была возможность на месте увидеть то, о чем рассказывал директор лесхоза. Ветеранам представили возможность посетить, пожалуй, самые интересные места в лесхозе. Первый объект – шишкосушилка, несколько лет назад здесь прошла модернизация, обновлено оборудование. Шишки – природный источник семян. А семена высаживаются на полях и в питомнике, который имеет статус образцового. Общая площадь территории более 18 гектаров. В настоящее время здесь выращивается более 15 млн. штук сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. Наряду с хвойными породами есть и лиственные – дуб, клен, ясень, береза, липа, ольха. Для декора выращивается более 30 видов различных хвойных деревьев и кустарников (ели, сосны, туи, кипарисовики разных форм, можжевельник) плюс десятки видов декоративных лиственных деревьев и кустарников. Впечатлений и эмоций осталось масса.

Быть в курсе всех событий, следить за новостями и активно участвовать в различных мероприятиях. Не успели улечься эмоции от посещения лесхоза, а неугомонные активисты совета ветеранов уже планируют новые встречи. Говорят, им интересней держать руку на пульсе жизни, чем на своем собственном.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ