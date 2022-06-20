В Мозырском районе за выходные на воде спасены два человека

Отдых в жару у воды. Что может быть прекрасней и …. опасней. Если не соблюдать элементарные правила безопасности. Минус две жертвы. Мозырские водные спасатели в минувшие выходные подарили вторую жизнь двум мозырянам.

Первый случай произошел 18 июня в районе железнодорожного моста. Мужчина 1997 г.р., отдыхал с семьей на берегу Припяти, решил переплыть на другой берег реки, не рассчитал силы и не учёл сильное течение, начал тонуть. Очевидцы вызвали спасателей, добирались со станции к потерпевшему на катере. Работниками ОСВОД пострадавший был спасен из воды и доставлен на берег. После осмотра медицинскими работниками установлено, что мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждается.

Второе происшествие случилось 19 июня на центральном пляже в районе старого моста. Мужчина 1983 г.р., отдыхал в компании, тоже решил переплыть на другой берег реки, тоже не рассчитал силы и не учёл сильное течение, начал тонуть. Работниками ОСВОД пострадавший спасен из воды и доставлен на берег.

Статистика республики. С начала года уже утонуло 193 человека, из них 8 несовершеннолетних. На Гомельщине произошло 19 нечастных случаев на воде, у нас в районе утонул один человек. Впереди еще два летних месяца. И много жарких дней. Спасатели призывают всех отдыхающих: отдыхайте цивилизованно, вода не любит пьяных, а еще самоуверенных. Не пытайтесь переплывать реку, купаться и нырять в незнакомых местах. Железные аргументы против безрассудного поведения. Пляжи, и новый, и старый, патрулируют и в выходные, и в будни. Дежурят и на котловане в районе Полесской. Хотя, надо понимать, что у каждого уголка, где можно войти в воду, спасателя не поставишь. Поэтому забота о себе и своей семье в первую очередь – это личная ответственность каждого.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ