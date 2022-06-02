Будущим мамам необходимо знать, как сделать жизнь малыша безопасной! Республиканская акция от МЧС

«Не оставляйте детей одних!». Республиканская акция под эгидой МЧС проходит на Мозырщине. Цель – привлечь внимание к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей. Адресаты – будущие мамы.

Встреча проходила в стенах женской консультации. Здесь посетителей ожидали интересные конкурсы, связанны с правилами пожарной безопасности. На примере интерактивной квартиры работники МЧС обсудили опасные ситуации, которые могут подстерегать ребенка в каждой комнате. Специально подготовленные тестовые задания помогли выработать правильный алгоритм поведения родителей, чтобы создать вокруг малышей безопасную среду. По доброй традиции каждый участник проекта вместе с полезными знаниями получил от спасателей и пожарных добровольцев обучающие брошюры и акционные памятки.