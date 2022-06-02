Сменить школьную форму на яркую летнюю одежду – одно из главных удовольствий как для детей, так и для их родителей. Модный показ коллекций сезона-2022 прошел в торговом центре «Бобровский». С участниками и организаторами пообщалась наша съемочная группа.

Главные тренды детской моды – на показе в торговом центре «Бобровский». Такое мероприятие – уже стильная традиция. В конце прошлого лета юные модели представляли школьные коллекции. Но учебный год завершился, а значит пришло время ярких, дерзких, стильных образов!

Эта коллаборация людей творческих и увлеченных, действительно, получилась удачной! Особенно, для посетителей торгового центра: развлекательные мероприятия бесплатны, всегда можно выиграть приз, получить энергетическую подзарядку и пару актуальных советов.

В каждом модном детском образе присутствовали особый шарм и нежность. На импровизированный подиум выходили совсем юные леди и ребята постарше.

Главный посыл детской моды – лето должно быть ярким, удобным и веселым! Поэтому обязательная часть шоу-программы – анимация и танцевальные номера. За настроение отвечала ведущая Евгения Барановская. Она точно знает, какие эмоции всегда в тренде.

И пусть ваше лето будет таким же интересным, как образы моделей. Позитивным, наполненным эмоциями и действительно незабываемым!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ