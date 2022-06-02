С 1 июня по 15 сентября в республике проводится специальная программа «Мак»

Ежегодно на территории Гомельской области с 01 июня по 15 сентября проводится специальная программа «Мак». Ее главная задача –блокирование доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения. В 2021 году силами сотрудников органов внутренних дел Гомельской области уничтожено 731 незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 76 составляют факты произрастания мака и 655 – дикорастущей конопли. Уничтожено 0,35 тонн мака и более 34 тонн конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания наркосодержащих растений составила свыше 27 га. К административной ответственности за посев и выращивание наркосодержащих растений привлечено 32 лица. Если Вам стало известно о совершённом или готовящемся преступлении, о лицах причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома по телефону: (80232) 967435, 102.