Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси, в том числе и в Мозырском

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси. Больше всего ограничений коснулось Гомельской области. В Гомельской области ограничения действуют в Добрушском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Лельчицком, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском и Хойникском районах. Полный запрет – в Брагинском, Гомельском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском и Наровлянском районах. Традиционно в пожароопасный период решениями районных исполнительных комитетов вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. На официальном сайте Минлесхоза опубликована интерактивная карта, с помощью которой можно самостоятельно отследить обстановку и ознакомиться с условиями нахождения в лесу при введении ограничений в том или ином районе – они могут разниться. У Telegram-пользователей есть возможность подписаться на рассылку Telegram-канала «Лес.Запрет». Отметим, что введение ограничений и запретов – временная мера. Как только пожароопасная обстановка стабилизируется, они снимаются.