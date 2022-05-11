На постоянном контроле КГК — качество торгового обслуживания населения. 17 мая – горячая линия

В целях выявления имеющихся проблем и недостатков в работе торговых организаций Комитет 17 мая 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» на тему: «Проблемные вопросы организации и качества торгового обслуживания населения в торговой сети Гомельской области». В указанный день с 10.00 до 11.00 по телефону 8(0232) 23-83-96 граждане могут сообщить информацию о фактах ненадлежащего торгового облуживания, нарушений санитарных норм и правил, несвоевременного обеспечения объектов торговли социально значимыми товарами, роста цен на основные продукты питания».