На контроле – питание школьников. Горячая линия КГК пройдет 19 мая

Комитетом государственного контроля Гомельской области постоянно осуществляется контроль за выполнением поручений Главы государства, касающихся качества питания школьников.

В целях выявления имеющихся проблем в школьном питании Комитет госконтроля Гомельской области 19 мая 2022 года проводит «горячую линию» на тему: «Проблемные вопросы организации и качества питания школьников». В указанный день с 10.00 до 11.00 по телефону 8(0232)23-83-96 граждане могут сообщить информацию о фактах нарушений и недостатков при организации питания в школах