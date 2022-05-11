ОАО «Мозырский НПЗ» – лауреат Премии Правительства Беларуси за достижения в области качества. Победителем престижного конкурса предприятие стало уже в шестой раз

Подведены итоги конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» подтвердило звание лауреата и теперь является шестикратным обладателем этой престижной Премии. Впервые завод попал в топ лучших предприятий в 2002 году, а в дальнейшем, осуществляя значительную работу по модернизации производства, освоению новых технологий и видов выпускаемой продукции, применению инструментов системного менеджмента, неоднократно успешно подтверждал звание лауреата Премии Правительства. Очередная победа в конкурсе присуждена за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента и является не только высокой оценкой деятельности предприятия в области менеджмента качества, но и подтверждает ведение социально ответственного бизнеса. Как лауреат Премии Правительства, ОАО «Мозырский НПЗ» сохранил за собой право наносить на паспорта качества изображение эмблемы Премии в течение трех лет, тем самым повышая доверие потребителя к выпускаемой продукции.