Информация ГАИ. Каждый вторник и четверг в инспекции проходит прием граждан

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, и улучшения организации дорожного движения, граждане Мозырского, Ельского и Наровлянского района могут обратится в МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома, сообщив о недостатках на улично-дорожной сети, в части обновления дорожной разметки и дорожных знаков не отвечающих требованиям нормативных документов, исправности наружного освещения и обустройстве наиболее аварийных участков дорожными знаками, пешеходными ограждениями, дорожной разметкой и дополнительными инженерными сооружениями (парковки, пешеходные дорожки и т.д.), для направления предписаний руководителям дорожно-коммунальных служб. Прием граждан осуществляется в здании МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома по ул. Ленинской, д.64, г.Мозыря каждый вторник и четверг с 09 до 18 часов.(телефон: 8-0236-252396, 115)