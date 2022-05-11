Измерь давление! Профилактическая акция проходит в мае

В мае 2022 года Мозырским зональным ЦГЭ совместно с УЗ «Мозырская ЦГП» для населения города будут организованы информационно-образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения. Все желающие смогут бесплатно измерить свое артериальное давление:

12 мая с 13.30 до 15.30 в ООО «Искамед» Аптека №81 по адресу: ул. Притыцкого, 17а;

19 мая с 10.00 до 12.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: ул. Котловца, 6;

26 мая с 13.30 до 15.30 в ТЦ «Центральный универмаг «Полесье» по адресу: ул. Советская, 31.