Когда в школах пройдут экзамены и выпускные вечера

Выпускные экзамены на II и III ступенях общего среднего образования пройдут с 1 по 9 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства образования. Учащиеся 9 классов будут сдавать три выпускных экзамена в письменной форме 2, 7, 9 июня (белорусский язык (диктант), русский язык (диктант) и математика (контрольная работа)). Учащиеся 11 классов – четыре обязательных выпускных экзамена по белорусскому или русскому языкам (изложение), математике (контрольная работа), иностранному языку (в устной форме по экзаменационным билетам) и истории Беларуси (в устной форме по экзаменационным билетам). Дни экзаменов в письменной форме – 1, 3, 6 июня. Все экзамены, которые проходят в письменной форме, начнутся в 9 часов. Выпускные вечера Министерство образования рекомендует провести 10 июня. Последний звонок прозвенит для школьников 30 мая. Как обычно, в день последнего звонка и в день выпускных, будет ограничена продажа спиртного. С 8 утра 30 мая и до 8 утра 31 мая, соответственно с 8 утра 10 июня и до 8 утра 11 июня будет ограничена продажа алкогольных напитков за исключение розничной торговли в объектах общепита в розлив.