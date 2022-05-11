Благотворительная акция «Доступное право» по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов нотариальные конторы проведут 12 мая

12 мая 2022 года во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена благотворительная акция «Доступное право» по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей — инвалидов. В течение рабочего дня указанные граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей. Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».