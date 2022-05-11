Принять себя, научиться слушать и слышать свое тело, уважать его и ни в коем случае не вредить. Семинар для девочек-подростков

Что такое женский организм, репродуктивное здоровье, как принять свою физиологию. Актуальные вопросы для девочек-подростков, ответы на которые они смогли получить на семинаре, организованном Центром поддержки семьи и материнства «Матуля» в рамках программы «Еве 13». Мероприятие прошло в средней школе № 5.

К мозырским школьницам приехала волонтер центра поддержки семьи и материнства «Матуля» Татьяна Станкевич. Приехала, чтобы помочь – найти ответы на интересующие девочек-подростков вопросы. Взросления, а вместе с тем физиологических изменений, бояться не стоит, что естественно, то прекрасно. Принять себя, научиться слушать и слышать свое тело, уважать его и ни в коем случае не вредить.

«Еве 13 » – это проект сохранения репродуктивного здоровья будущих мам. Посыл программы в том, чтобы говорить с девочками о беременности и материнстве в позитивном ключе. Организатором и инициатором мозырского мероприятия выступила Туровская Епархия. Представители уверены, целомудрие, многодетность, верность – это традиционные ценности, о которых важно говорить подросткам.

В 21 веке, несмотря на, казалось бы, доступность любой информации, особенно из виртуальных источников, живое общение ничто не заменит. Уж больно много информации – это тоже своего рода проблема. А подростки в силу возраста не всегда умеют ее фильтровать.

Это не скучная лекция, это интерактивный разговор женщины с девушками, и в этой беседе самое важное – обмен опытом.

Репродуктивное здоровье и образ жизни напрямую связаны друг с другом. На семинаре говорили и о том, как важно правильно питаться, и чем чревато употребление, так называемой, мусорной еды, почему надо стараться носить одежду из натуральных тканей, как и какими средствами ухода стоит пользоваться, чтобы не причинить вред организму. Лекцию прослушали девочки-подростки из разных школ Мозыря.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ