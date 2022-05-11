С 13 по 15.05.2022 сотрудниками МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома, будет проводится массированная отработка автодороги Р-36 «Мозырь – Лельчицы – Милошевичи — граница Украины», Мозырского района. Сотрудники ГАИ будут осуществлять контроль за участниками дорожного движения, как в движении, так и в стационарном режиме. Госавтоинспекция призывает быть более осмотрительными и внимательными на дорогах!