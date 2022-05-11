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Рубрика: Новости

Массированная отработка автодороги Р-36 «Мозырь – Лельчицы — Милошевичи — граница Украины»

11 мая 2022, 18:34

Новости 20.04.2022.mp4_snapshot_07.04.800С 13 по 15.05.2022 сотрудниками МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома, будет проводится массированная отработка автодороги Р-36 «Мозырь – Лельчицы – Милошевичи — граница Украины», Мозырского района. Сотрудники ГАИ будут осуществлять контроль за участниками дорожного движения, как в движении, так и в стационарном режиме. Госавтоинспекция призывает быть более осмотрительными и внимательными на дорогах!

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