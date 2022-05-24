За 4 месяца этого года в Мозырском районе выявлено 17 случаев ВИЧ-инфекции. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В зональном центре гигиены и эпидемиологии напомнили, где и как можно пройти тестирование на выявление заболевания.

17 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Мозырском районе в январе-апреле 2022-го, что почти в два раза превышает данные прошлого года (9 случаев). Основной путь передачи ВИЧ – половым путем, но есть и случаи заражения при внутривенном введении наркотиков. Всего в регионе с ВИЧ-положительным статусом проживает 605 человек. В Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии напоминают, единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно при обращении за медицинской помощью или анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении.