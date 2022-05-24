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Рубрика: Новости

В Гомельской области четверо молодых людей, в их числе девушка, получили за оборот наркотиков 10, 11 и 12 лет колонии. Двое – жители Петрикова, один – из Мозыря.

24 мая 2022, 18:27

Гомельский суд вынес приговор организованной преступной группе. В ее составе – двое жителей Петрикова, один мозырянин и гражданин Российской Федерации, который проживал в Гомеле. Возраст осужденных от 20 до 25 лет, самая младшая – девушка. Схему инкриминируемого преступления можно назвать стандартной: использовали Телеграм, из тайников извлекали партии синтетического наркотика альфа-РVP, фасовали на мелкие дозы. Пакетики прятали по всей области в другие тайники. В уголовном деле фигурируют объемы наркотиков от 3 до 324 граммов. Девушка проведет за решеткой ближайшие 10 лет. Ее подельников суд приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы с отбыванием в условиях усиленного режима.

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