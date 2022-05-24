С 23 мая по 12 июня проходит республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»

Республиканская информационно-образовательная антитабачная акция стартовала в Беларуси. С 23 мая по 12 июня население будут информировать о негативном воздействии никотина на организм, способах отказа от табачной и нетабачной никотинсодержащей продукции, а также о лечении никотиновой зависимости. Медики отмечают, что в последнее десятилетие изменился социальный состав курильщиков: стало больше курящей молодежи и женщин. Организаторы проекта «Беларусь без табака» подчеркивают: В последние годы табачные компании потратили более восьми миллиардов долларов Сна маркетинг и рекламу, а мир потерял восемь миллионов человек, умерших от последствий употребления табака и воздействия пассивного курения. В Беларуси на каждой пачке табачных изделий, на любой внешней упаковке и в маркировке таких изделий содержатся предупреждения о вреде курения для здоровья, о пагубных последствиях их использования, действует запрет на рекламу и стимулирование продажи, спонсорства табачных изделий. Людям, страдающим никотиновой зависимостью, оказывается медицинская помощь. При этом используются лекарственные, нелекарственные методы и их сочетание: программы отказа от курения, основанные на поведенческой и когнитивной психотерапии, фармакологическое лечение в виде никотинзаместительной терапии.