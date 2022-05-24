Крестный ход в память Кирилла и Мефодия

Сегодня все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. Памятной дате посвятили крестный ход с участием священнослужителей Туровской епархии, школьников и верующих мозырян.

День Славянской письменности и культуры празднуется в Беларуси с 1986 года. В Мозыре его традиционно отмечают Крестным ходом. Духовенство Туровской епархии во главе с владыкой Леонидом проходят от Свято-Михайловского кафедрального собора до Преображенского храма на Замковой горе. К ним присоединяются школьники и педагоги и верующие мозыряне. Все вместе вспоминают равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Братья Кирилл и Мефодий — легендарные создатели славянской азбуки кириллицы. Они переводили религиозные книги на язык, понятный тогда всем славянам, проповедовали христианство, обучали народ грамоте. Кстати, за вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.