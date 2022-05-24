Стильно, ярко, молодежно. В Городском Дворце культуры прошел второй «Модный маркет». Показ коллекций одежды разных брендов организаторы совместили с интересной концертной программой. О полученных эмоциях – наш следующий сюжет.

Городское пространство созрело для мероприятий, выходящих за рамки привычных стандартов. И прошедший «Модный маркет» — прямое тому доказательство. Предвкушение чего-то интересного в холле Городского Дворца культуры витало еще до начала мероприятия. А модели-участницы своим уверенным видом будто говорили: «Это шоу вам понравится!».

Организаторы – коллектив Городского Дворца культуры, — обещали интересную программу. И слово свое сдержали. Главный акцент, конечно, на модные коллекции сезона. Их представили мозырские магазины и белорусские дизайнеры.

Не менее красивы, чем выходы моделей, были музыкальные номера. Хореографические, вокальные выступления, игра ди-джея… Эта часть «Модного маркета» еще раз подчеркнула атмосферу вечера: молодежно, стильно, на драйве!

Летнюю коллекцию местного производителя – швейной фабрики «Надэкс», — представили взрослые модели. На дефиле вышли стильные и смелые мозырянки. Элегантные, энергичные, полные жизни, с горящими глазами! Они разбили все стереотипы о допустимом возрасте в моделинге. Представили на Маркете коллекцию мужских костюмов. Конечно, не обошлось и без классики – показа свадебных платьев. По подиуму модели двигались легко и непринужденно. Но за каждым красивым выходом стоит большой труд.

Все, кто попал на «Модный маркет», подтвердят: разбудить интерес мозырян к таким шоу организаторам удалось. Когда сделано качественно и стильно, к проектам хочется возвращаться. Так что до встречи на Маркете в следующем году!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Николай Капустин. ТКМ