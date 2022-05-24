Шершни и осы – весьма неоднозначные соседи человека. С одной стороны, своим присутствием они мешают расслабиться, заставляя постоянно быть начеку из-за возможности получить укус. Но если они свили в вашем жилище свое гнездо, то это весьма опасно. В Мозырском ГРОЧС ликвидацией гнезд занимаются специалисты химической и радиационной защиты.

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…

К словам классика, в Мозырском ГРОЧС добавляют – комары да мухи – это ладно, а вот шершни и осы…. Соседство с этими хищниками-насекомыми представляет серьезную угрозу для здоровья детей и взрослых. Одна или две крупные осы, случайно залетевшие на участок, еще не так опасны, но вот обосновавшаяся на постоянное место жительства семья может стать причиной тяжелых последствий. В случае нападения на человека обычных ос серьезные поражения наблюдаются лишь изредка, их укусы просто болезненны. Если же за «дело» принимается шершень, то последствия встречи с ним могут быть действительно страшными, даже со смертельным исходом.

В дикой природе жизнь шершней и ос – это их личное дело. Но эти хищники любят гнездиться рядом с человеком. Осы предпочитают городские многоэтажки, детские сады, шершни – частные дома и дачи, обнаружить их гнездо порой очень непросто. А еще эти насекомые очень обидчивы, гонять шершня или осу по квартире веником или свернутой газетой опасно – разозленное насекомое будет атаковать.

Лето – время пикников. Здесь тоже есть свои правила безопасного поведения. Спасатели рекомендуют при выезде на природу предпочтение отдавать светлой одежде, не пользоваться парфюмерией, жалящих насекомых привлекают сладкие запахи, поэтому и фрукты нужно держать в закрытых емкостях. Если оса, шершень все-таки укусили, нужно промыть место укуса спиртовым раствором, приложить холодный компресс, принять антигистаминный препарат, пить много воды, а в случае ухудшения самочувствия – незамедлительно к врачу.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ