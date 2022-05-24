«Забота» от МВД. Акция по предотвращению «летней» преступности среди детей и подростков. Что такое операция «Забота», рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Мозырского РОВД Вячеслав Коваленко.

Скоро каникулы! Пора отдыха для детей и самое горячее время для сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних. Программа МВД «Забота», начавшаяся в мае, направлена на предотвращение всплеска детской и подростковой преступности в летнее время.