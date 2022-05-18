«Вобразы роднага краю» Анатолия Наливайко

В выставочном зале по улице Советской сейчас экспонируется персональная художественная выставка Анатолия Наливайко «Вобразы роднага краю». Приурочена она к 65-тилетию художника и к 40-калетию его педагогической деятельности

«Если бы за границей меня попросили рассказать о моей Родине, я бы просто показал им картины Анатолия Наливайко». Так на открытии четвертой персональной выставки художника сказал его коллега. Действительно, на каждом холсте – кусочек Родины, нашего Полесья. На многих картинах – водная гладь. Реки, маленькие речушки, озера. Тихая красота нашего скромного края. Анатолий Николаевич – художник-пленэрист. Выезды на природу, как это называют на натуру, для него обязательны. Природа – это энергия, жизненная мощь, это каждый раз новые краски. Он практически в каждую свою картину ставит дуб – дерево жизни, энергетику Полесья. Мозырского художника Наливайко можно сравнить с поэтом Колосом. Диалог пера и кисти, ведь глядя на эти пейзажи, сразу всплывают в памяти колосовские строки:

Сілачом стаіць, дуб разложысты,

І здалёк відаць пышны верх яго.

Настоящая пейзажная лирика, особенно выразительная и мощная. Анатолий Николаевич признался, каждую картину пишет не только кистью, пишет душой. Для того, чтобы получалось, надо любить то, что делаешь.

Анатолий Наливайко сейчас остался практически один из знаменитой плеяды мозырских художников, у которых был свой почерк, неповторимый, классический. Виктор и Николай Дубрава, Валерий Сидоркин, Петр Захаров, Евсей Моисеенко.

Но за Анатолием Николаевичем сейчас стоит плеяда его учеников. Фамилия Наливайко хорошо знакома воспитанникам художественной школы. За плечами художника – более 40 лет педагогической деятельности, учитель высшей категории. Выверено, четко, ярко, глубоко, отточено – стиль Наливайко прослеживается и в работах его учеников. Анатолий Николаевич не просто пишет пейзаж с натуры, а выстраивает его композиционно, оставляя главное и характерное. Интуитивно понимая и чувствуя цвет, художник передает в своих работах весь смак белорусской естественной природной красоты.

Познакомиться с работами художника можно в выставочном зале ежедневно. Обязательно приходите и зарядитесь энергией природы.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ