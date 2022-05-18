Противодействие педофилии. Сотрудники Мозырского РОВД встретились с подростками из 7 школы.

МВД совместно с другими министерствами проводит мероприятия по противодействию педофилии. Сотрудники Мозырского РОВД встретились с подростками из 7 школы.

Этот урок не стоял в расписании старшеклассников из 7 школы, по нему не придется сдавать экзамен, но он дает знания, как ребятам не попасть в неприятные ситуации, которые могут наложить отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Как не стать фигурантом или жертвой преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, рассказывали милиционеры.

Исходя из анализа совершенных преступлений в республике, наиболее уязвимы для педофилов дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Подростки знают о существующей проблеме, понимают свой правовой статус, поэтому могут осознавать, что в их отношении пытаются совершить преступление. Но с подростками другой нюанс. Откровенные фото, переданные кому-то или выложенные в интернет, могут расцениваться как порнография, за это предусмотрена ответственность. Поэтому уже не детям, но еще не взрослым, нужно быть предельно осторожными, в том числе, и при выстраивании взаимоотношений с противоположным полом. Вступать в половую связь законодательно разрешено с 16 лет.

За последние годы в Беларуси в разы выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. Причем, большинство этих преступлений начинаются с общения в соцсетях и мессенджерах. И в профилактике такого рода преступлений ключевая роль отводится именно родителям.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ