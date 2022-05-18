Не забывайте! Авансовые платежи по транспортному налогу следует произвести в ближайшее время

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району также обращает внимание плательщиков и владельцев транспортных средств, что доплату транспортного налога необходимо произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, направленного в адрес плательщиков не позднее 1 сентября 2022 года. Уплатить авансовый платеж по транспортному налогу и сам транспортный налог можно как наличными деньгами в любых отделениях банка Республики Беларусь, отделениях почтовой связи, так и безналичным путем, используя банковскую пластиковую карточку, с помощью инфокиосков, платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта», посредством интернет-банкинга через систему ЕРИП.