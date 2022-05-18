33-й областной конкурс «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров потребительской кооперации прошел на Мозырщине. Свои профессиональные навыки приехали продемонстрировать 18 участников со всей области.

Лучшего продавца потребкооперации Гомельской области назвали в Мозыре. Награждение победителей 33-го областного конкурса прошло во Дворце культуры «Строитель». До того, как выйти на сцену за наградами, участницы проходили тестирование на знание правил торговли и Закона о защите прав потребителей. Демонстрировали опыт работы с покупателями, знание основ маркетинга и умение продавать. Победу среди продавцов продовольственных товаров одержала представительница Рогачевского района. Непродовольственных – продавец из Октябрьского района. Все победители получили дипломы и памятные подарки, а зрители – положительные эмоции. Организаторами мероприятия выступили Гомельский областной союз потребительских обществ и Гомельское областное потребительское общество. Конкурс направлен на повышение авторитета профессии продавца, пропаганду достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.