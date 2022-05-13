В соседних районах – вырванные с корнем деревья, сорванные крыши, поваленные заборы. Можно считать, что наш район стихия четверга практически не задела

Сильный ветер обесточил 479 населенных пунктов Гомельской области. Зафиксированы 62 случая падения деревьев — больше всего в Гомеле, Речицком и Калинковичском районах. В Жлобинском районе из-за падения дерева получила травмы девушка 1999 года рождения. Ее госпитализировали. Поваленными деревьями поврежден 21 автомобиль. Можно считать, что наш район стихия практически не задела.

Этот видеоряд был отснят в первой половине дня 12 мая. Вот так ветер поднимал песок со свежераспаханных земель. Картинка получилась довольно необычной, в чем-то завораживающей, но на самом деле ничего хорошего в ней нет. Самые неприятные последствия наступают для сельского хозяйства. Все дело в том, что сильные порывы ветра уносят плодородный слой, а это, в свою очередь, снижает продуктивность почвы. А это видео снято в начале пятого уже в городе. Порывы ветра, песчаная дымка над городом, периодически слышны были раскаты грома. Обесточенным из-за аварии в начале пятого оказался весь старый центр. Аварийные бригады в течении часа неисправность устранили. На селе была более критичная ситуация. Из-за шквалистого ветра обесточенными оказались населенные пункты Махновичского, Осовецкого, Слободского и Скрыгаловского сельского советов. Неполадки в подаче электричества были оперативно ликвидированы. По информации МЭС, на утро 13 мая в Мозырском районе поступило всего четыре заявки, которые закрыли в штатном режиме. Специалисты МЭС отметили, что лесовырубка в районе высоковольтных линий и плановая замена неизолированных проводов на изолированные приносит свои результаты, аварий могло быть гораздо больше. В целом, Мозырщину стихия задела меньше, чем соседние районы. Например, в Калинковичах, Лельчицах, Житковичах, Петрикове порывы ветра достигали 24-30 метров в секунду, ветер срывал крыши, валил деревья и заборы, обесточивал линии электропередач. Пришлось привлекать ремонтные бригады из других областей. Больше всего пострадала Могилевская область. Порывы ветра там достигали 25-30 м/с, местами до 33 м/с.