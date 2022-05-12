Первый в области, восьмой в республике. Мозырские аграрии делились секретами успеха в животноводстве

Областной семинар-совещание прошел сегодня на базе Мозырского района. Досконально, не на сухих цифрах и фактах, а во время практических познавательных занятий был проанализирован положительный опыт нашего района в отрасли животноводства.

Ирина Красюк за этими малышами ухаживает с самого рождения. Всех напоить, накормить, за всеми уследить. Животновод в отделении молодняка – как воспитатель в детском саду. Режим, питание и много заботы. По мере взросления телят переводят в другие отделения. Но на всех этапах главное – соблюдение технологий. Сбалансированное питание, вакцинация, ветеринарное наблюдение – это только небольшая часть объемного технологического процесса. Тонкости успешного животноводства внимали участники семинара, который прошел на базе трех хозяйств Мозырщины. Слободское имени Ленина, сортоиспытательная станция и экс-база Криничная делились секретами успеха. Оказывается, он прост. Технологии, технологии и еще раз технологии.

Корова всегда была у крестьян кормилицей. На сортоиспытательной станции буренкам поют настоящие дифирамбы. Молоком хозяйство уверено отбивает кредиты за построенные фермы, платит отличную по меркам района зарплату, вкладывает в новое поголовье. Виктор Качур, директор сортоиспытательной станции знает, молоко – это деньги, которые дают возможность жить уверенно. 600 голов дойного стада. С одной коровы планируют к концу года сдать 8 тысяч литров молока. А может и выше. Кстати, кормят отечественными комбикормами. Закупают в Калинковичах на комбинате. Обычную линейку кормов комбината сортоиспытательная дополнила и собственной, разработанной рецептурой. Для буренок – это как комплимент от шеф-повара. Все для того, чтобы росли здоровыми, набирали вес и приносили прибыль.

На молочных фермах экс-базы «Криничная» обсудили тему выращивания поголовья, работу с больными животными, искусственное осеменение, реконструкцию помещений, в целом, благоустройство фермы. Куратор семинара, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Ольга Воронович уверена, семинар каждому дал одинаковые знания, как кто применит их на практике? Покажут итоги.

Сегодня Мозырский район по животноводству занимает первое место в области, восьмое в республике. Всего стадо КРС всех хозяйств Мозырщины – это больше 33 тысяч голов, из них свыше 8 тысяч – дойные. Как показывает опыт мозырян, буренки действительно могут и должны стать опорой сельского хозяйства.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ