Приобщение к лучшим советским традициям, а еще важный этап взросления. К пионерской организации присоединились четвероклассники 7 школы. Свое произношение клятвы они приурочили к Дню Великой Победы.

В память о тех, чья юность пришлась на не самые лучшие годы в истории нашей страны. Едва ли в эти весенние майские дни найдется другая красная дата календаря, которая бы лучше всего выражала эту связь поколений. 9 мая тысячи девчонок и мальчишек произносят свою клятву верности пионерской организации. К делам на благо Родины, к добру и справедливости быть готовым! – этому известному девизу согласны следовать и новобранцы из 7 школы. Местами наивные, но не менее решительные, как их предшественники. Сегодня их 35. К своему важному событию они подготовились со всей серьезностью:

Еще мгновение и их школьную форму украшает красно-зеленый галстук. Его повязывают на правах хозяев пионеры 10 школы. Для учащихся 7 школы уже сложилась своеобразная традиция – вступать в пионерскую организацию на территории этого учебного учреждения. Здесь расположен один из самых старых школьных музеев. Посвящен он 55-ой мозырской стрелковой краснознаменной дивизии, которая в 1944 г. освобождала наш город. Очередную памятную дату Великой Победы в 10 школе не обошли стороной и в этом году. Ей приурочено открытие музейной экспозиции «Без срока давности».

«Нам этот мир завещано беречь». Девиз конкурса рисунков на асфальте как логичное продолжение школьного мероприятия, посвященного войне. В завершение праздничного мероприятия учащихся 7 и 10 школ ждала квест-игра, а в качестве своеобразной награды ее участникам послужила настоящая солдатская каша от войсковой части 1257.

Вячеслав Приписнов. ТКМ