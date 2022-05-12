Представители киновидеосферы со всей Гомельщины приехали в Мозырь за опытом

Мозырский кинотеатр «Мир» как образцово-показательный объект, причем не только в области, но и в республике. Логично, что он был избран местом проведения тематического семинара. Здесь собрались представители киновидеосферы со всей Гомельщины.

В кинотеатре «Мир» необычный киносеанс. В зрительном зале – представители киновидеосферы со всей Гомельской области, инженеры, киномеханики. Приехали, чтобы посмотреть на практике, что такое крутое изображение и по-настоящему качественный звук. Ролик презентационный, чтобы продемонстрировать все видео- и аудио- возможности самого современного оборудования. Семиканальное звучание давно в прошлом, сейчас более 40 каналов звука. Плеск воды, шум мотора, громкие эмоции болельщиков на трибуне. Отдельного внимания заслуживает разрешение, цветопередача и контрастность. Все настолько реалистично, что зритель становится непосредственным участником событий, которые происходят на экране.

Оборудование премиум-класса в кинотеатре «Мир» появилось еще в 2020 году. Аналогов нет не то что в области, но и в республике. Проект реализовывался при поддержке райиспокома и Гомельского облисполкома, в рамках того, что Мозырь вошел в Программу 11-ти городов ускоренного развития. Установкой оборудования, которое и сейчас соответствует последней технической моде, занимались специалисты компании «Синеманекс. Бел».

Сфера киновидеопроката сейчас переживает не самые простые времена. Некоторые мировые блокбастеры не выйдут в белорусский прокат в силу санкций. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. У отечественной киноиндустрии появилась возможность занять эту нишу на видеорынке.

Кинотеатр не просто как место, где демонстрируют фильмы, а как центр семейного досуга и отдыха. Мозырь в этом плане отличается креативностью. Бильярд для взрослых, детская площадка – для ребят, работа кафетерия. А еще кинотеатр «Мир» уже давно стал одним из организаторов общегородского развлекательного движения. Разнообразные выставки, аниматоры, детские праздники. 1 июня, в День защиты детей, здесь пройдет фестиваль красок HOLIFEST, который уже стал традиционным. Также на постоянной основе на протяжении всего лета здесь будет проводиться детская дискотека «Юла».

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ.