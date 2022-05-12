Детский травматизм. Берегите детей!

В результате несчастного случая в апреле погиб малыш, которому не исполнилось и года. Большая трагедия одной семьи – повод для сочувствия и сопереживания. И еще один сигнал к тому, что каждый взрослый несет ответственность за безопасность своих детей. Как уберечь ребенка от бытового и уличного травматизма, еще раз напомнили в Мозырской городской детской поликлинике.

Остановить мгновение, вернуть время назад, избежать несчастного или трагического случая. Об этом думают родители, в чью семью неожиданно приходит беда. Специалисты говорят, иногда неудачно, но так дети познают мир: тянутся к острому, режущему, горячему, новому и неизведанному. Они не видят опасности, они просто играют. Задача родителей – сделать этот процесс максимально безопасным, чтобы помочь им выжить.

Научить молодых родителей основам безопасного поведения могут проверенные квалифицированные специалисты. Мозырской городской детской больницей для этих целей был открыт макетный кабинет. Он располагается в центре «Радуга», и здесь мамы и папы могут пройти обучающий тренинг. Ведь предупредить случаи травматизма, в первую очередь, помогут правила по личной безопасности.

Вопросам профилактики детского травматизма и чрезвычайных ситуаций внимание в обществе уделяется не случайно: когда речь заходит о происшествиях с детьми, в медицинских отчетах – далеко не всегда оптимистичный финал. До летних каникул остаются считанные недели. И хотелось бы, чтобы взрослым и маленьким мозырянм не пришлось переживать трагедии.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ