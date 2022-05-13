В канун Международного дня семьи о важности родительского примера, о правильном векторе воспитания говорили на тематической конференции

Международный День семьи отмечается ежегодно 15 мая. В канун праздника о важности родительского примера, о правильном векторе воспитания детей говорили на тематической конференции. Ее инициатором выступил Мозырский районный социально-педагогический центр.

Международный день семьи – это еще один повод вспомнить о важности семейных ценностей, традициях и воспитании. Накануне родителей, чьи дети состоят на различных видах учета или признаны находящимися в социально-опасном положении, пригласили на конференцию. Спикеры – представители милиции, системы образования, соцзащиты, здравоохранения, — говорили о восстановлении и повышении воспитательных функций родителей.

Инициатором мероприятия выступил Мозырский районный социально-педагогический центр. Именно сюда, под опеку государства, поступают дети, ставшие сиротами при живых родителях. У нерадивых мам и пап, как правило, есть 6 месяцев, чтобы повернуть жизнь в другое русло.

«Родительский дом — начало начал…». Строчка из известной песни стала лейтмотивом всего мероприятия. У каждой женщины в зале, а их было большинство, есть возможность сделать семью надежным причалом для сыновей и дочек. Главное – иметь желание и не бояться обращаться за помощью к специалистам.