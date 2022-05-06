В «Слободском имени Ленина» продолжается посевная кампания

Ранние яровые уже радуют первыми всходами, а на других территориях продолжается сев сельхозкультур. В «Слободском имени Ленина» темпов, несмотря на нестабильную погоду, не снижают. Для молодого тракториста Дмитрия это первая посевная кампания в «Слободском имени Ленина». Но опыта у трудолюбивого парня уже много: с отцом в поле с 14 лет.

В завершающей стадии – посадка картофеля. Всего под самую любимую культуру белорусов в хозяйстве выделено 100 гектаров. Времена, когда «на картошку» выходили всем селом, давно прошли. В поле работает специальная сеялка, с помощью которой за один раз появляются сразу засеянных четыре ряда. Сорта для посадки в «Слободском» выбирают отечественной селекции. Главный критерий – длительная сохранность выращенной продукции.

Из 2900 гектаров кукурузы на полях «Слободского» уже засеяно больше 1000. Затем – очередь травяных кормов. Когда потеплеет – приступят к гречихе. А пока на полевом счету – каждая солнечная минута. И общая задача – уложиться в технологические сроки.