Очарование нитей. Выставка гобеленов открылась в художественной галерее «Очарованные родным краем»

6 мая в центральной районной библиотеке им. Пушкина открылась выставка гобеленов. Работы выполнены учителями и учащимися Мозырской Детской художественной школы искусств.

Натюрморты, пейзажи, портреты, композиционные работы. Нити разных цветов в умелых руках учителей и учащихся Мозырской детской художественной школы искусств складываются в замысловатые сюжеты и становятся настоящим произведением декоративного искусства. В рамках Художественной галереи «Очарованные родным краем», которая уже стала брендом центральной районной библиотеки им. Пушкина открылась выставка гобеленов. На этой выставке нет места плагиату. Все работы авторские, воплощение собственных идей и фантазий. Гобеленоплетение – процесс трудоемкий, требует усидчивости и, конечно таланта. Учителя Мозырской детской школы искусств Жанна Панцевич и Ольга Литвина передают это умение своим ученикам, а для них самих гобеленоплетение не просто творчество, а своего рода —релаксация. Полюбоваться гобеленами, оценить талант и мастерство тех, кто их создал, могут все желающие. Экспозиция будет находиться в центральной районной библиотеке им. Пушкина на протяжении мая.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ