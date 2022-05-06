Памятный знак в честь ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов открыли на Мозырском НПЗ

77 годовщину годовщины Победы на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе решили отметить установкой памятного знака в честь ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. Память о всех, кто воевал, кто уже ушел и кто остался, увековечили в этом знаке.

По случаю установки памятного знака устроили импровизированный митинг. Со словами признательности воинам, пожеланиями мирного неба, песнями, которые трогают за душу. Мозырский НПЗ материально и морально поддерживает районную организацию «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане». Памятными медалями были награждены воины-интернационалисты, которые сейчас работают на предприятии, и генеральный директор Виталий Павлов .

Заводчане трепетно относятся к исторической памяти. В рамках проведения республиканского субботника работники Мозырского НПЗ совместно с представителями ЛПДС «Мозырь» благоустраивали место Курган Славы, также волонтеры регулярно наводят порядок на братской могиле, которая расположена на месте старого кладбища в исчезнувшей деревне Кустовница.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ