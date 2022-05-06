Сенатор Олег Слинько поздравил ветеранов войны, тружеников тыла и узников концлагерей

Слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны продолжают звучать на Мозырщине. Сенатор и директор совхоз-комбината «Заря» Олег Слинько с наступающим Днем Победы поздравил Федора Григорьевича Жудро. Жителю деревни Митьки хлебнуть все горести войны пришлось, когда он был совсем юным мальчишкой. Победу Федор Григорьевич встретил в Слуцке, потом еще 8 лет прослужил на территории Западной Европы.

Поздравлять «своих» ветеранов для «Зари» — давняя хорошая традиция. В гости представители большого трудового коллектива приезжают всегда с подарками: цветы, гостинцы к праздничному столу, ценный конверт

Гостей ждали и в доме Марии Николаевны Антоновой. В прошлом году ей исполнилось 99. В молодые годы пережила эвакуацию из Мозыря, переправу по Припяти, дни в вагонах-теплушках. Так, добирались на Кавказ. Все военные годы Мария Антоновна проработала машинистом в штабе полка. На Кавказе вышла замуж. Но после Победы вернулась с супругом в Мозырь. Долгие годы работала в соцзащите, представители этого управления – тоже в числе поздравляющих.

В это же время во дворе звучат «Катюша» и «Майский вальс». Мини-концерты для одного главного слушателя – ветераны войны, — звучат по всему Мозырю. Мария Антоновна подрастающему поколению машет из окна. А затем обязательно скажет важные теплые слова.

Поздравления с наступающим Днем Великой Победы принимает и еще одна жительница Мозыря — бывшая малолетняя узница Анна Лаврук.

Олег Слинько с визитом к Анне Федоровне приезжает не впервые. И это символично: уже в послевоенное время Анна Федоровна трудилась в сельском хозяйстве. Ее стаж в этой сфере – больше 50-ти лет! Но главная тема этого дня, все же, другая: спешат поздравить ветеранов взрослые и дети, и в адрес каждого живого свидетеля тех страшных лет звучит искреннее «Спасибо за Победу!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ