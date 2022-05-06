Поздравления от нефтепереработчиков с Днем Великой Победы

Раньше на Мозырском НПЗ была одна из самых больших организаций ветеранов Великой Отечественной войны. Идут годы, уходят ветераны. К поздравлению тех, кто видел ужасы войны (а это ветераны, узники концлагерей, блокадники Ленинграда) на заводе относятся трепетно. Финансовая поддержка и подарки, 5 раз в год, накануне памятных дат. Особое место в этом календаре занимает 9 мая. Ветеран завода Юрий Бабанов традиционно накануне праздника Победы приходит во Дворец культуры нефтепереработчиков, где его ждут с цветами и подарками. Когда началась война, ему было всего 4. Несмотря на юный возраст, уроженец Ленинграда помнит первые бомбежки, страх и постоянное чувство голода. В августе 42 семья покинула Ленинград. Победу встретили в городе Калинин (нынешняя Тверь). Радовались, ликовали, но жизнь по-прежнему была суровой. Мирный уклад постепенно налаживали после военной разрухи.

9 мая для Юрия Владимировича – особенная дата, особенные чувства и переживания. Кто видел войну, знает цену мира.

Накануне 9 мая воспоминания обостряются. Радость скрещивается с болью. Это праздник со слезами на глазах.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ