Сберечь связующую нить между поколениями. В канун Дня Победы в Барбарове провели памятный митинг

Сберечь связующую нить между поколениями. В канун Дня Победы в агрогородке Барбаров, Мозырского района, провели памятный митинг. Его главных участников – детей от садовского до старшего школьного возраста, — пригласили к воинскому захоронению №3634. Оно расположено на территории населенного пункта. С речью к подрастающему поколению обратились почетные гости. В Год исторической памяти и 77-ую годовщину Великой Победы такие мероприятия проходят по всей стране. Их лейтмотив — сказать спасибо прадедам и дедам за 77 лет мирного неба, за возможность трудиться, учиться, растить детей, петь, танцевать, дружить.