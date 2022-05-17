В Мозырском районе задержали двух браконьеров-рыбаков — ущерб оценен в 5000 рублей

Два жителя Мозыря в запретный период лова рыбачили на пойме Припяти (неподалеку от деревни Новая Нива). Их заметили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, они вызвали следственно-оперативную группу. У 62-летнего и 63-летнего рыбаков обнаружили лодку, 3 сети и 30 выловленных рыб. Ущерб природе оценили в сумму более 5 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Они водворены в ИВС.