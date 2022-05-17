В Мозыре задержаны двое молодых людей, совершивших серию краж электроинструментов

С марта в Мозырский РОВД стали поступать сообщения о кражах электроинструмента из гаражей складских помещений. 28 марта при помощи лома неизвестные сорвали дужку навесного замка и проникли в склад по улице Социалистическая. Индивидуальный предприниматель заявил о пропаже 9 перфораторов различных моделей, 2 пневмошлифмашинок, шуруповерта «Bosch» и «Makita», угловой шлифмашинки, двух электролобзиков и сварочных аппаратов, бензопилы.

26 апреля аналогичным способом воры проникли в гараж частного дома по улице Некрасова. Забрали сварочный аппарат» и болгарку.

11 мая оперативникам совместно с патрульно-постовой службой путем оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать воров. Ими оказались ранее судимые за кражи 27 и 31-летний мозыряне. Они рассказали, что похищенное сбывали в соседнем райцентре. Часть похищенного изъята и возвращена владельцам. Следователями дана правовая оценка и возбуждены уголовные дела по факту краж. Фигуранты задержаны и помещены в ИВС. Также арестованные проверяются на причастность к другим преступлениям