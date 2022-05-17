«Няня на час». Социальная передышка для семей, воспитывающих детей с инвалидностью

«Социальная передышка для семей, воспитывающих детей с инвалидностью». Проект под таким названием сегодня реализуется в Мозыре. С «нянями на час» для особенных деток пообщалась наша съемочная группа.

Для Валентины Константиновны каждый подопечный, как родной внук. В проекте «Социальная передышка» она уже третий год. За это время ее внимательность, чуткость и поддержку ощутили десять семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Важный социальный проект в Мозыре реализуют при поддержке Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Эта структура – исполнитель государственного социального заказа. Главная цель – давать временную передышку семьям, где растут такие детки.

Для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, социальная передышка – хорошая возможность. Возможность отдохнуть, выделить время для себя, реализоваться в профессии, развиваться в жизни. Особенно это ощущают мамы. Пока няня занимается с ребенком, можно успеть сделать банальные вещи, которые для этих женщин могли бы остаться недоступными: сходить в парикмахерскую, почитать книгу и даже отучиться в автошколе.

В Мозырской первичке Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам напоминают, если вам нужна помощь – не нужно стесняться или бояться! Социальная няня – проект о внимании и трепетной заботе для тех, кто в этом действительно нуждается. Обращаться можно в общественный центр социальных услуг «Особое сердце» по адресу: улица Нефтестроителей, 1. Телефон: 25-49-59.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»