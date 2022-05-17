Новый пляж на месте старого, неофициального. В черте города появилось еще одно узаконенное место водного отдыха. Пост спасателей, выездная торговля, туалеты, раздевалки. Любители солнца и водных процедур должны остаться довольны.

Заканчивается улица Советская и начинается Гоголя. Как раз напротив лестницы с Якуба Колоса. Любителям солнца и речного отдыха это место и раньше было хорошо знакомо. Здесь купались и загорали в жаркие летние дни десятки мозырян. Но неофициально. В сезоне-2022 все изменилось. Пляж приобрел статус официального, а вместе с тем и наличие признаков цивилизованного отдыха. 150 метров – длина береговой линии пляжа. Чистый намытый песок обеспечил земснаряд нижнеприпятского предприятия водных путей. Речные спасатели и ОСВОД обследовали и очистили дно, провели инженерную проработку, установили оградительные буйки. Коммунальники смонтировали кабинки для переодевания, скамейки. На очереди –

теневые навесы, мусорки, туалет. Около 91 и 93 домов есть специальная парковка, к берегу подъезжать запрещено – водоохранная зона. Еще на пляже будет работать выездная торговля. А, главное, есть пост спасателей, так что отдых будет под контролем. Пока и вода, и воздух прогреваются в ожидании отдыхающих. Но некоторые мозыряне, особо страстные поклонники побаловать себя пока не особо теплыми солнечными ваннами, были уже сегодня замечены на берегу Припяти.