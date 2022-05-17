Мозырская медсестра Мария Кез получила титул «Мисс профессионализм» на областном конкурсе профмастерства. Нашу участницу поддерживала многочисленная делегация.

Месяц подготовки, использовали буквально каждую свободную минуту, репетировали на различных сценах. Все для того, чтобы достойно выступить на областном конкурсе профмастерства «Лучшая медсестра-2022», который проводился в Международный день медицинской сестры, 12 мая. И все не напрасно. Мозырская участница Мария Кез получила титул «Мисс профессиональность».

Конкурс состоял из 5 этапов, теория, практика и много творчества. Тему ЗОЖ мозыряне обыграли флешмобом. Сердце захватили в плен вредные привычки, но тут появляется супергероиня Мария Кез и прогоняет их. А еще в творческих номерах нужно было показать и доказать, что действительно не ошиблась в выборе профессии, что горда, кем работаешь и где. Поддержать Марию на конкурсе поехала многочисленная делегация.

Операционная медсестра – это сложная и ответственная профессия. Вообще, медсестра – это «вторые глаза и руки» врача. Особенно хирурга. Подготовка помещения и пациента к хирургическому вмешательству, ассистирование врачу в процессе. Мария Кез в выборе своей профессии ни сколько не сомневается. Кстати, она единственный медик в семье.

Для Марии в профессиональном плане все еще впереди. Награды, достижения. Как и все люди самой гуманной профессии считает, самая главная победа для медика – это когда пациент идет на поправку.